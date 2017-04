Sarà instabile il tempo sullo Stivale per questo weekend lungo. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, la pressione tende ad aumentare temporaneamente su gran parte delle regioni italiane, ma si instaureranno venti freschi di Maestrale. Il tempo tornerà a peggiorare dal 1° maggio, come scrivono gli esperti de Ilmeteo.it. Alla pioggia di oggi su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, domani si alternerà invece una giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Una maggior nuvolosità interesserà il Piemonte e la Liguria, ma senza altre conseguenze. In nottata peggiora sul Piemonte con piogge, neve sulle Alpi sopra 1200 metri.

Il Primo Maggio sarà contraddistinto dal passaggio di una perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali dal Nordovest verso il Nordest entro sera, con precipitazioni anche sulla Toscana. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it sottolinea che proprio "a partire dalla Festa dei Lavoratori e un po’ per tutta la prima settimana del mese di maggio il tempo sarà fortemente instabile, specie al Centro-Nord, a causa di Igor, un vortice fresco di origine nord-atlantica; piogge e temporali saranno molto frequenti sulle regioni centro-settentrionali, localmente di moderata o forte intensità. Andrà meglio al Sud".

Per quanto riguarda le temperature di questo weekend lungo, va sicuramente detto che non saranno calde, complice soprattutto il vento. Qualche grado in più lo si avrà nelle zone interne, ma non in montagna dove anche qui il clima risulterà abbastanza fresco, nonostante il bel tempo. Primo maggio con temperature in diminuzione. Valori notturni in calo, valori massimi in graduale aumento con valori spesso vicini ai 20° o localmente di poco superiori. Nuova diminuzione dei valori massimi per Lunedì primo maggio.