In questa ultima settimana del mese di settembre la penisola è interessata da una bassa pressione presente sul Centro Europa che condiziona il tempo su alcune regioni italiane. In particolare, in queste ore rovesci e locali temporali hanno interessato le Marche, la Romagna e diverse zone del Sud, soprattutto quelle interne. Oggi, martedì 26 settembre, il tempo è in forte peggioramento in Sardegna: l’isola sarà colpita da piogge diffuse e saranno possibili nel corso del pomeriggio nubifragi su Sassarese, Olbiense e Nuorese, locali grandinate e forti raffiche di vento. Gli esperti del sito ilmeteo.it invitano a prestare molta attenzione in queste zone per possibili situazioni di pericolo. Sul resto dell’isola le precipitazioni risulteranno moderate e localmente forti. Valutata per oggi allerta arancione per rischio idrogeologico sul versante nord occidentale della regione mentre è stata valutata un'allerta gialla su quasi tutto il resto della Sardegna, sulla Calabria, sulla Puglia settentrionale e parte di Molise e Abruzzo. Qualche pioggia prevista oggi anche sul Piemonte e ancora su Marche, Abruzzo, Molise e rispettivi settori montuosi. Altrove sarà più soleggiato, salvo locali addensamenti.

Tempo instabile al Sud – Domani, mercoledì 27 settembre, avremo ancora precipitazioni sparse e temporali su gran parte del Meridione, ma non mancheranno momenti asciutti e soleggiati. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Tra giovedì e sabato il tempo resterà instabile al Sud, con piogge e locali temporali, e probabilmente il maltempo non abbandonerà neppure la Sardegna meridionale. Tra il 28 e il 30 settembre possibile anche l’arrivo di qualche pioggia sul Trentino e Bellunese. Per quanto riguarda le temperature, in questi giorni di fine settembre non subiranno grosse variazioni ma rimarranno più o meno in media con il periodo, o leggermente sotto di essa.