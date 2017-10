Avvio piuttosto instabile, soprattutto nel Sud-Italia, per la prima settimana di ottobre. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, oggi lunedì 2 ottobre il tempo risulta instabile soprattutto sugli Appennini, in Sicilia, Sardegna e Calabria. Sono previste precipitazioni localmente forti in Sicilia e lungo le coste della Sardegna orientale e meridionale mentre altrove sarà più soleggiato, salvo nuvolosità diffusa al Nord-Ovest. Domani, martedì 3 ottobre, il tempo peggiorerà al Nord con cielo coperto e piogge deboli sul Triveneto e Alpi. Continuerà inoltre l'instabilità sulla Sicilia e poi Sardegna meridionale con temporali lungo le coste, molto forti su Ragusano e Siracusano. Non migliora il tempo neppure mercoledì 4 ottobre, quando al Centro-Nord i meteorologi prevedono ancora cielo poco o parzialmente nuvoloso e altri temporali sono previsti in Sicilia, soprattutto nella zona centro-orientale. Attese isolate piogge anche in Puglia e Calabria.

Atteso un importante calo termico dal 6-7 ottobre – Secondo i primi dati a disposizione degli esperti meteo, il tempo sarà instabile anche nel corso del prossimo weekend. Tra il 6 e l’8 ottobre, il tempo peggiorerà in particolare nel Nord-Est e poi verso il Centro e il Sud, con piogge via via più diffuse e localmente forti. Più nubi e rovesci, sabato 7 ottobre, sulla Sicilia, occasionalmente sull'estremo sud della Calabria, mentre altrove è più soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, non subiranno nei prossimi giorni sostanziali variazioni se non temporanee diminuzioni durante le fasi piovose. È invece atteso un importante calo termico nei prossimi giorni, a partire dal 6-7 ottobre.