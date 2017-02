Situazione meteo ancora fortemente instabile su gran parte dell'Italia ma dopo gli ultimi strascichi della perturbazione che ha colpito la Penisola nei giorni scorsi, nel weekend ritornerà il sole su molte regioni dando agli italiani quello che potrebbe caratterizzarsi come un primo assaggio di primavera. Nel dettaglio, come segnalano gli esperti, per la giornata di venerdì il maltempo continuerà a insistere su molte zone a causa dell'ultimo colpo di coda del vortice ciclonico e un'irruzione prepotente di aria più fredda.

Nel corso della mattinata avremo quindi precipitazioni, anche intense, sul Nordovest in estensione anche al Nordest e sul versante adriatico, tra Marche e Molise i fenomeni più intensi, fino al sud. Nevicate addirittura a bassissime quote tra Piemonte, Lombardia e ovest Emilia e sui rilievi alpini almeno fino alla serata di Venerdì. Nel corso della giornata infatti la perturbazione dovrebbe spostarsi sempre più ad est con residue precipitazioni in serata solo sul Nord est e regioni ioniche.

Una situazione che si propagherà anche alla giornata di sabato quando avremo prevalenza di tempo sereno e sole su gran parte dell'Italia con residui piovaschi solo sul nordest e deboli piogge sparse al centrosud. Le temperature saranno generalmente stazionarie dopo la nuova discesa di venerdì. Domenica invece è previsto una nuova risalita della barra del termometro specie al sud visto che ci sarà ancora una giornata di sole un po' ovunque ma con qualche annuvolamento nel corso della giornata a partire dal nord ovest. Le nuvole che faranno capolinea dalle Alpi in serata infatti saranno sintomo di un'altra intrusione d'aria umida oceanica che insieme ad una nuova perturbazione proveniente da ovest che prenderà piede sulla Penisola Iberica potrebbe ben presto interessare l'Italia a partire dalla Sardegna con piogge diffuse e ritorno del maltempo.