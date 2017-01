Sarà un fine settimana all'insegna del maltempo in molte regioni quello che attende gli italiani nelle prossime ore. Il nostro Paese infatti sarà attraversato da ampie perturbazioni meteorologiche che porteranno sia neve in alcune regioni sia pioggia in altre e non mancherà nemmeno la nebbia. Nel corso del weekend, infatti, sull'Italia avremo correnti più meridionali che porteranno a un peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni più occidentali. Come segnalano gli esperti de ilMeteo.it, già nel corso della giornata di venerdì ci saranno le prime avvisaglie per l’avvicinarsi da ovest di una perturbazione atlantica, che a fine giornata porterà qualche debole nevicata fino a quote molto basse sul Nordovest.

Da sabato le condizioni meteo peggioreranno in particolare su Sardegna e Sicilia con piogge e temporali sparsi. In Liguria invece sono previste piogge a quote più basse e neve sopra i 700 metri, in Piemonte neve fino in pianura al mattino, poi a quote collinari. Tempo generalmente più asciutto sul resto delle regioni, ma spesso nuvoloso o coperto.

Poi una perturbazione che è in movimento sul Mediterraneo centrale determinerà una fase di moderato maltempo tra la fine di sabato e la giornata di lunedì al Sud e sulla Sicilia colpendo marginalmente anche le estreme regioni nord-occidentali, la Sardegna e le coste del medio-alto Tirreno. Per domenica quindi le precipitazioni interesseranno tutti i settori occidentali con cielo spesso coperto al Centro, più soleggiato al Nord, salvo nebbie al Nordovest. Lunedì infine la perturbazione porterà ancora un po’ di piogge sulle estreme regioni meridionali prima di lasciare l'Italia. Le temperature in generale vedranno un graduale aumento sia di giorno che di notte ma oscilleranno ancora attorno a valori normali per questo periodo.