Non sarà un weekend di sole quello che sta per arrivare, soprattutto per quanto riguarda le regioni del Nord-Italia. A partire da oggi, venerdì 19 maggio, una perturbazione atlantica sta portando un raid temporalesco che causerà anche dei nubifragi su alcune zone. In particolare, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, le zone del Nord-Italia maggiormente colpite dall’ondata di maltempo saranno, in Piemonte, il Torinese, il Vercellese, il Biellese, il Novarese e la zona di Verbano-Cusano-Ossolano. Maltempo anche in Lombardia e in particolare le province più colpite risulteranno essere il Varesotto, il Milanese settentrionale, il Comasco e localmente il Monzese e Brianza. Piogge abbondanti potrebbero interessare anche il Bergamasco e Bresciano e Comasco. Inoltre nelle prossime ore arriveranno piogge abbondanti anche sul Trentino. Andando avanti nel weekend i temporali e le grandinate che interesseranno il Nord Italia nella giornata di oggi tenderanno a spostarsi a macchia di leopardo al Nord-Est e sulle regioni centro-meridionali adriatiche.

Il sole torna domenica – Domani, sabato 20 maggio, il tempo sarà ancora instabile su Triveneto, Emilia Romagna, e poi su Toscana settentrionale, Umbria, Marche e Abruzzo e Molise e infine Puglia, con possibilità di rovesci e temporali, spesso alternati a schiarite. Altrove avremo un tempo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso della giornata di domenica, 21 maggio, tornerà un po’ di sole al Nord e avremo bel tempo anche sulle regioni tirreniche e isole maggiori. Al mattino ancora instabile su regioni adriatiche centrali con qualche rovescio sulle Marche e temporali su Abruzzo e Molise mentre nel pomeriggio temporali sparsi interesseranno anche il Sud con il Salento, Basilicata e Calabria. Possibile maltempo anche sul Messinese. Per quanto riguarda le temperature, sabato si registrerà una diminuzione di qualche grado mentre domenica i valori torneranno a salire soprattutto al Nord.