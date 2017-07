Dopo un mese di giugno particolarmente caldo, non aspettatevi una tregua, almeno non a breve. L’alta pressione, infatti, continuerà a determinare condizioni di bel tempo e a portare temperature elevate nei primi giorni di luglio, per un trend che potrebbe interrompersi solo all'inizio della prossima settimana.

Nella giornata di oggi, ad esempio, avremo al Nord cielo soleggiato sul versante di Nord-ovest mentre sul Triveneto e sull’Emilia Romagna una nuvolosità irregolare potrebbe dar luogo a qualche precipitazione; le temperature resteranno alte, con le massime che supereranno quota 30 gradi. Al Centro mattinata ampiamente soleggiata, con qualche lieve peggioramento sul versante appenninico (dove potremmo avere qualche breve e sporadica precipitazione); temperature stabili con massime comprese fra 25 e 30 gradi. Al Sud giornata di bel tempo, con qualche pioggia sulla Calabria tirrenica; temperature che caleranno leggermente, ma con massime che sfioreranno comunque i 30 gradi.

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, con un ulteriore aumento delle temperature. Al Nord avremo dunque alta pressione in rinforzo con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 32 gradi. Al Centro pochissime nubi e giornata ampiamente soleggiata, in cui le temperature massime sfonderanno quota 30 gradi praticamente ovunque. Al Sud qualche residuo piovasco sull’Appennino, ma giornata di bel tempo sulle restanti aree; massime ancora in aumento, comprese fra 26 e 30 gradi.