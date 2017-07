Grazie ai venti di Maestrale che hanno spirato in tutta Italia gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da temperature più accettabili, con il caldo che ha concesso una tregua dopo un weekend – quello scorso – caratterizzato da temperature torride. Piogge e temporali, localmente molto intensi, si sono riversati nelle regioni del nordest e in quelle adriatiche. Oggi avremo ancora qualche nota instabile all’estremo Sud, mentre sul resto della Penisola prevarranno condizioni soleggiate.

Come spiega il sito specializzato 3Bmeteo "la tregua dal caldo sarà breve, perché ben presto rimonterà l’anticiclone africano su tutta l’Italia”. A partire da domani, venerdì 28 luglio, le temperature saranno in aumento un po’ ovunque, tanto che tra sabato e domenica sulle aree interne lontane dal mare si potranno raggiungere picchi di 34-35°C, anche superiori in Sardegna. La nuova ondata di caldo raggiungerà il massimo livello la prossima settimana, con temperature che potranno superare i 35-36°C su gran parte delle Regioni, fino a picchi nuovamente di 40-41°C aree più interne. Al caldo si sommeranno condizioni afose a causa degli elevati tassi d’umidità. "Ad oggi – secondo gli esperti – ci sono i presupposti per cui questa nuova ondata di caldo possa essere più intensa della precedente e probabilmente di tutta l’Estate 2017.”

In questo quadro continua a rappresentare un serio problema la siccità, che in nessun modo è stata smorzata dai temporali dei giorni scorsi, la cui energia è stata scaricata con fenomeni talvolta violenti ma in aree ristrette, lasciandone molte altre all’asciutto. "Per alleviare la sete delle nostre terre – spiega 3B Meteo – ci vorrebbe una perturbazione più organizzata, che tuttavia non si intravede neppure nel lungo termine".