Non è ancora il momento di dire addio a una delle estati più calde di sempre, ma di certo nei prossimi giorni il Belpaese tornerà a "respirare" dopo aver a lungo boccheggiato. Le temperature, infatti, scenderanno notevolmente e la pioggia bagnerà gran parte delle Regioni, in particolar modo le aree interne.

Andando con ordine, oggi avremo al Nord annuvolamenti e piovaschi residui, con qualche temporale sull'Emilia Romagna e sul Veneto, ma con una tendenza al miglioramento; temperature in calo, con massime comprese fra 22 e 26 gradi. Al Centro temporali su aree interne toscane, Umbria e Marche, in estensione nel corso della giornata alla dorsale laziale e all'Abruzzo; temperature in calo, con le massime che non raggiungeranno i trenta gradi. Al Sud temporali nelle ore pomeridiane sulle aree interne dell'Appennino, bel tempo sulle zone costiere, ma con temperature in calo, con massime che varieranno tra i 27 e i 32 gradi.

Nella giornata di domani avremo un ritorno dell'alta pressione al Nord, con una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque; le temperature si manterranno stabili, con le massime che toccheranno i 28 gradi. Al Centro giornata di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche residua precipitazione tra Lazio e Umbria; vento forte sulle aree costiere e temperature massime comprese fra 24 e 28 gradi. Al Sud temporali e instabilità su Calabria, Sicilia e Basilicata, cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre aree; temperature in ulteriore calo, con massime comprese fra 24 e 28 gradi.

Da martedì tornerà a rinforzarsi l'alta pressione sul Belpaese, provocando un nuovo aumento delle temperature: la colonnina di mercurio tornerà stabilmente sopra i 30 gradi, con un picco nella giornata di giovedì, in particolar modo al Centro – Sud.