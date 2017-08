“L’estate sta finendo”, cantavano i Righeira 30 e passa anni fa. Oggi, molti sperano che sia veramente così, complici anche le temperature da caldo record che hanno contraddistinto la bella stagione. Qualcosa in tal senso potrebbe verificarsi nei primi giorni di settembre. Dalle simulazioni modellistiche degli esperti del sito ilmeteo.it, traspare l'ipotesi di un paio di fasi più movimentate, nel corso delle quali l'alta pressione dovrebbe cedere un po' il passo a infiltrazioni di correnti più instabili atlantiche o nordatlantiche. In altre parole, le giornate rimarranno fino alla fine del mese generalmente soleggiate con l’assenza di piogge significative (nonostante qualche temporale in più), mentre le temperature, pur con una lieve flessione, rimarranno ovunque al di sopra dei valori medi stagionali.

Dall’inizio del mese (in particolare dal 3 settembre) le infiltrazioni di aria atlantica più umida porteranno ad un calo sensibile delle temperature (2-4 gradi) tra la fine di lunedì e la giornata di martedì. Intorno al 4-5 del mese, moderati fronti instabili potrebbero entrare in azione anche verso le regioni centrali, con locali temporali. Probabilmente non sarà un granché in termini di instabilità ma – spiegano gli esperti meteorologi- una maggiore variabilità generale con onde anticicloniche meno pronunciate, un andamento termico più nella norma e, ribadiamo, rischio di locali temporali al Nord, localmente sulle pianure settentrionali e sui rilievi appenninici.

Previsioni per domani.

Nuvoloso su medio Adriatico con possibili temporali nelle zone interne dell'Abruzzo e del Molise, sul Gargano e in Irpinia. Soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio il rischio di temporali riguarderà il Meridione con coinvolgimento delle zone interne tra basso Lazio, Campania, Basilicata e nord della Calabria. Schiarite sul medio Adriatico. Qualche occasionale rovescio possibile sulle Alpi occidentali. Temporaneo calo termico dell’ordine di 2-4 gradi. Venti settentrionali fino a moderati lungo l’Adriatico e sull'alto Ionio.