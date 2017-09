Dopo le temperature record dei giorni scorsi, l'estate sembra lasciare il posto all'autunno in tutta l'Italia. Da sabato 2 settembre, infatti, violenti temporali si sono abbattuti su gran parte della Penisola, arrivando in alcuni zone a creare una vera e propria emergenza: in Veneto la grandine ha messo in ginocchio gli agricoltori e i vigili del fuoco hanno dovuto salvare una donna incinta con un bambino che erano rimasti intrappolati in macchina in un sottopasso a San Giovanni Lupatoto; Campobasso è stata colpita da una bomba d'acqua; a Capri e sulla maggior parte della costa campana si è registrata una burrasca, mentre la pioggia e il vento incessante hanno costretto gli aeroporti di Firenze e di Bergamo Orio al Serio a cancellare o a ritardare numerosi voli. Per non parlare dello stop imposto alle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Monza.

Purtroppo, sia domenica 3 settembre che l'inizio della prossima settimana non registreranno alcun miglioramento. Molte nubi sono attese su Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto, ma anche sul Centro e la Sardegna, con residui temporali soprattutto su Lazio e Umbria. Nubi compatte sulla Campania e aree interne del Molise, accompagnati da rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Insomma, una situazione instabile che accompagnerà per un po' il Belpaese. Anche le temperature continueranno ad abbassarsi a causa dell'arrivo di correnti fredde nord atlantiche. Bisognerà aspettare il prossimo weekend, intorno al 10 e 11 settembre, per un ritorno del caldo, con un generale miglioramento delle condizioni meteo.