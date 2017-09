Il mese di settembre 2017 è iniziato all'insegna di una dinamicità atmosferica che, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, potrebbe essere d'auspicio per un inverno coi fiocchi. Con un’estate caldissima (la seconda più rovente dal 1800) ormai alle spalle, iniziamo a intravedere i primi segnali dell’autunno in particolare al Centro-Nord, dove i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima fresco mattutino, cielo non prettamente sereno e con piogge e temporali in arrivo. In queste ore un campo di alta pressione protegge temporaneamente la penisola, anche se le nubi non mancheranno sulle regioni di Nord-Est, anche con occasionali piovaschi. Piogge che arriveranno in particolare tra oggi, mercoledì 6 settembre, e domani 7 settembre.

Le previsioni meteo per oggi e domani – Per oggi prevista una moderata instabilità sui rilievi del Triveneto, mentre il tempo peggiora su Toscana settentrionale e sull'Appennino tosco-emiliano con piogge sparse e locali temporali. Entro questa sera le piogge raggiungeranno poi la pianura del Veneto. Domani le piogge, sotto forma anche di temporali sparsi, interesseranno Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria settentrionali, Campania e Piemonte sudoccidentale (Cuneese). I meteorologi invitano a prestare particolare attenzione nella zona del Casertano, dove i temporali potrebbero risultare molto forti e potrebbero provocare possibili allagamenti o disagi.

Previsto un graduale peggioramento nel weekend – Anche il weekend non sarà dei migliori: secondo i meteorologi è infatti atteso un graduale e forte peggioramento su tutta la penisola. Per quanto riguarda le temperature sono in graduale ma lento aumento su tutti i settori, ma con valori che si manterranno nella media del periodo, o leggermente sopra di essa.