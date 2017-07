Inizio di settimana all'insegna del caldo africano in tutta Italia. Le previsioni meteo non lasciano dubbi: a partire da lunedì 10 luglio raggiungerà il Paese una nuova ondata di calore che porterà la temperatura a sfiorare e, in alcuni casi, a superare la soglia dei 40 gradi centigradi. Questo soprattutto al Sud, dove il caldo record è atteso tra le giornate di mercoledì e giovedì prossimi, con valori eccezionalmente alti sia nelle isole che nelle regioni meridionali. Al Nord, invece, a partire da domenica 8 luglio si registra un calo termico, a causa dell'aumento dell'instabilità atmosferica, con numerosi temporali, anche intensi, che interesseranno soprattutto il settore alpino e le pianure vicine, specie tra Piemonte e Lombardia.

A preoccupare, però, è soprattutto l'afa e il caldo che porterà temperature di 8-9 gradi superiori alle medie di questo periodo nelle fasi di picco. Inoltre, i livelli di umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno, con una maggior sensazione di caldo. Bisognerà aspettare il prossimo weekend per un'attenuazione della calura, che si prospetta potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì, al Centro Sud. Anche il mese di luglio, dunque, sarà tra i più caldi di sempre, dopo il primato già acquisito dallo scorso giugno, considerato dagli esperti tra i più caldi di sempre, insieme al torrido 2003.