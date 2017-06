Situazione meteorologica a due volti sull'Italia nei prossimi giorni. Lo riferisce ilMeteo.it che annuncia “nubi e locali temporali per oggi al Nord, specie su Alpi, Prealpi, pianure centrali, Emilia-Romagna”. Già da oggi, mercoledì 28, la parte settentrionale della Stivale verrà inglobata dal flusso instabile richiamato dal ciclone Circe che si avvicinerà minacciosamente all'Italia. Il ciclone porterà violenti temporali, accompagnati da grandine, possibili trombe d'aria (o tornado) e nubifragi. In particolare, in serata, “su alto Piemonte e verso la Lombardia nord-occidentale. Tuttavia, contesto generale con maggiori schiarite”.

Temporali forti anche su Toscana, Nord Appennino, Umbria e locali sul resto dell'Appennino e sul Lazio. Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it parla di un maltempo “forte e generalizzato sulle regioni settentrionali è atteso con l'arrivo del vortice Circe per domani, quando saranno possibili locali temporali anche al Centro. Ancora instabile al Nord fino a fine mese. Intanto, al Centro-Sud, ma soprattutto sulle aree meridionali, si prospettano 3-4 giorni infuocati, per la massima espansione dell'anticiclone Caronte”.

Domani, invece il tempo sarà “molto instabile con la possibilità di sviluppo di temporali al Nord, specie sui settori montuosi, e a carattere sparso e isolato sulla Pianura Padana. Temporali attesi anche sulla Toscana centro-settentrionale e poi in Umbria, specie al mattino”. Anche le temperature dovrebbero calare con valori che torneranno in media con il periodo o addirittura leggermente sotto la media, caldo intenso invece al Sud con punte di 40/43° in Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna meridionale.