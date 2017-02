Sarà solo una brevissima pausa dal maltempo quella a cui assisteremo in queste ore su gran parte dell'Italia. Se per la giornata di martedì infatti si avrà una cessazione temporanea dei fenomeni di perturbazione al Nord e poche deboli piogge sui versanti adriatici centrali e al Sud, già da mercoledì un altro sistema depressionario porterà un nuova ondata di maltempo diffuso su tutta la Penisola con acquazzoni e neve. Come avvertono gli esperti de Il meteo.it, infatti, nella giornata di mercoledì 8 Febbraio avremo nuovamente condizioni di tempo instabile al Nordovest, con piogge diffuse e neve fino a 400-500 metri sul Piemonte occidentale, fiocchi di neve nell'entroterra ligure di ponente e temporali fino in Emilia Romagna. Diffuso maltempo sulla Sardegna, con temporali localmente forti che poi nel corso della giornata investiranno anche la Sicilia, la Calabria Ionica e la Lucania.

Tutta colpa di una nuova bassa pressione che stazionerà sul Mediterraneo occidentale nei prossimi giorni, tra le Baleari e la Sardegna. Maltempo intenso infatti è atteso anche per giovedì 9, in particolare sulla Sicilia ma in estensione verso la Calabria ionica. Altri fenomeni meteorologici violenti potrebbero interessare anche la Lucania meridionale e il Golfo di Taranto, mentre nubi e piogge diffuse interesseranno un po' tutte le regioni adriatiche e quelle appenniniche meridionali. La neve invece è attesa a quote sui 1000-1500m sull'Appennino meridionale, mentre fioccherà anche più in basso fino a quote collinari su quello settentrionale.

Per venerdì 10 previste piogge sempre più frequenti sul centro Sud e le isole maggiori, in particolare sul medio Adriatico e l'area ionica. L'ondata di maltempo insisterà però anche al Nord, con piogge diffuse e locali nevicate a 600 e 1200 metri. Solo nel fine settimana è atteso un lieve miglioramento seppur non dappertutto. Le temperature però resteranno generalmente stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud e in leggero calo al Nord.

Maltempo: aumenta rischio esondazioni.

Un fenomeno che connesso al caldo anomalo registrato nella prima settimana di febbraio e insieme alla pioggia fa temere uno scioglimento troppo repentino della neve. A lanciare l'allarme è la Coldiretti Marche secondo la quale c'è sia un rischio per le piene dei fiumi sia per le piante che, ingannate dal clima mite, riprendono vita ma potrebbero poi essere bruciate dalle gelate. . "Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, che si manifestano con ripetuti sfasamenti stagionali ed eventi estremi anche con il rapido passaggio dalla siccità alle alluvioni, precipitazioni brevi e violente" osservano dalla Coldiretti, sottolineando come questi fenomeni negli ultimi 10 anni sono costati all'agricoltura italiana 14 miliardi di euro