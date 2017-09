Nel corso del secondo weekend autunnale, l'Italia sarà attraversata da un campo moderato di alta pressione che provocherà maltempo e locali rovesci al Nord, mentre al Sud e al Centro la situazione vedrà un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Per quanto riguarda la giornata di sabato 30 ottobre si prevedono rovesci e temporali sui settori ionici, cielo coperto al Nord, specie su Piemonte e Lombardia, piovaschi sul Piemonte occidentale e tempo abbastanza stabile nel resto d'Italia. Per domenica 1 ottobre, invece, il Nord sarà interessato da un cielo con molte nubi, piovaschi su Alpi e Piemonte e rovesci occasionali sulla Liguria. Pioggia e temporali sono in previsione anche sul Lazio centro-meridionale. Al Sud la situazione dovrebbe peggiorare rispetto a sabato e si prevedono isolate piogge sulle coste ioniche e temporali in Sicilia, specie nelle zone dell'agrigentino, nisseno e ragusano. Le temperature in questo weekend autunnale rimarranno stazionarie e in media con il periodo.

I prossimi sette giorni, invece, saranno caratterizzati dall'arrivo di una perturbazione atlantica che dovrebbe raggiungere l'Italia a partire dal 3 ottobre e che porterà precipitazioni più forti nelle regioni centrali e meno frequenti al Sud. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non temporanee diminuzioni durante le fasi piovose.