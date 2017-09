Italia divisa in due dal clima in questo weekend di settembre. Se al Nord arriva una nuova ondata di maltempo, nelle regioni meridionali resisterà il bel tempo. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, nel corso del fine settimana una perturbazione atlantica condizionerà il tempo sulle regioni settentrionali e in buona parte di quelle centrali. Oggi, venerdì 15 settembre, avremo tempo instabile su Veneto orientale e Venezia Giulia e nel pomeriggio torneranno precipitazioni sparse tra Toscana, Umbria e Marche settentrionali. Dei fenomeni, anche forti, potranno interessare anche la Lombardia. Domani invece, sabato 16 settembre, il tempo resterà piuttosto instabile al Nord, soprattutto Nord-Est, Toscana, Lazio, Umbria, meno regioni adriatiche. Su questi settori le precipitazioni, anche sotto forma di temporali, si alterneranno a schiarite soleggiate. I fenomeni risulteranno più forti sul Triveneto, Emilia Romagna centro-orientale, Toscana e Lazio. Saranno possibili dei nubifragi su Toscana e Lazio mentre sul resto delle regioni italiane resisterà il sole.

Sole e temperature in aumento al Sud – Domenica 17 settembre è previsto un miglioramento del tempo, anche se rimane dell'instabilità sui settori alpini, prealpini e localmente sul Triveneto e alta Toscana. Locali brevi piogge interesseranno l'Appennino centrale e non si escludono isolati temporali sulla Pianura Padana tra Piemonte e Lombardia. Soleggiato invece sul resto delle regioni. Per quanto riguarda le temperature, il termometro continuerà a scendere al Nord, dove si registrano valori massimi sui 20-22 gradi. Al Sud invece, nonostante una temporanea diminuzione dovuta alle piogge e ai temporali dei giorni scorsi, resisterà un clima estivo: le temperature sono tornate infatti a salire nuovamente e lo faranno ancora. Avremo punte fino a 35/37 gradi sulla Sicilia interna, 33/35 sul resto del Sud.