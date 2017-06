Dopo il caldo record dello scorso fine settimana, con le temperature che hanno raggiunto i 38 gradi centigradi su gran parte del territorio nazionale, l'inizio della prossima settimana sarà all'insegna di piogge e temporali, soprattutto a Nord dell'Italia. Già a partire dalla giornata di domenica, si è abbattuto su gran parte delle regioni settentrionali un violento temporale con pioggia intensa accompagnata da raffiche di vento e continue scariche di fulmini, con un conseguente drastico abbattimento della temperatura. Una situazione, questa, che continuerà anche nei giorni successivi, con piogge che potrebbero diventare sempre più abbondanti. In Veneto, in particolare in provincia di Treviso, è già caduta grandine a chicchi enormi, fino a 10 centimetri di grandezza, che hanno danneggiato le auto, preoccupando gli agricoltori impegnati per la raccolta dell'uva per il prosecco.

Al Sud, invece, continueranno afa e caldo. Il loro apice è previsto tra le giornate di martedì 27 e mercoledì 28 giugno sulla Sardegna e le regioni tirreniche, tra mercoledì e venerdì nelle regioni adriatiche. Dopo metà settimana, infiltrazioni di aria umida potrebbero dare temporali nel nord della Toscana. Proprio in questi giorni è previsto il passaggio sull'Italia del ciclone Circe , che porterà temporali molto forti su tutto il Nord, la Toscana, la Sardegna settentrionale e poi il resto del Centro. Locali grandinate e trombe d'aria. Temperature, invece, in forte aumento in Sicilia, dove, soprattutto nelle zone interne, non è escluso che si possano raggiungere picchi fino a 40 gradi.