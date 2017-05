Il primo week-end di maggio scorre tra tempo instabile, piogge e locali temporali e precipitazioni. Una perturbazione, infatti, sta influenzando la Penisola italiana, che sarà stretta nella morsa del freddo ancora per qualche giorno. La perturbazione atlantica, infatti, ha investito il Centro-Nord e provocato maltempo al Nord con locali piovaschi. Sole al Sud, salvo locali addensamenti. Tempo instabile lungo la dorsale appenninica e in parte anche lungo la fascia adriatica. Su queste zone è attesa maggior nuvolosità accompagnata da piogge sparse e qualche temporale. Precipitazioni al mattino concentrate tra le zone interne di Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Nel pomeriggio-sera di domenica 7 maggio previste precipitazioni su Campania, Abruzzo, Puglia centro-settentrionale e Basilicata. Prevale il sole su Isole e Calabria. Temperature in calo, specie al Sud e Sicilia.

Previsioni di lunedì 8 maggio.

Per quanto riguarda la giornata di lunedì 8 maggio, invece, il tempo non migliora. L'alta pressione delle Azzorre, in posizione anomala per il periodo, si colloca nei pressi dell'Islanda e si collega con asse Francia-Baleari, ad un campo anticiclonico nordafricano. Dal bordo orientale di questa unione anticiclonica, scende aria fredda direttamente dal mare di Barents che ben presto raggiungerà l'Italia. Lunedì 8 maggio, quindi, si avranno peggioramenti dapprima sul Triveneto, quindi in Emilia Romagna con rovesci e temporali sparsi e dal pomeriggio al Centro-Sud con rovesci e temporali sopratutto sugli Appennini, le coste tirreniche e adriatiche potrebbero invece non essere toccate dal fenomeno. Non si escludono locali grandinate o colpi di vento improvvisi. I fenomeni potrebbero però risultare localizzati e non diffusi a tutte le zone.