Ormai siamo nel pieno autunno dal punto di vista meteo e anche per l'Italia sarà un inizio di settimana all'insegna di una elevata instabilità meteorologica su tutta la Penisola che porterà ad inevitabili piogge a tratti anche a carattere temporalesco. In particolare le previsioni per i prossimi giorni indicano temperature leggermente inferiori alla media in molte regioni e piogge improvvise sopratutto sui settori sud e adriatici. Il motivo è la persistenza di una bassa pressione tra Francia, Europa centrale e Balcani che contribuirà a convogliare verso le nostre regioni diversi masse d'aria fresca da Est verso Ovest.

Per la giornata di lunedì dunque avremo tempo instabile su regioni adriatiche del centro Sud con piogge sparse e qualche temporale tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e in espansione verso la dorsale campana. Da questa instabilità saranno coinvolte solo marginalmente Sicilia, Lazio, Toscana orientale e Umbria. Un po' di instabilità anche sull'arco alpino orientale, mentre sul resto del Paese il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso.

Dalla serata di lunedì, però, le nubi saranno in aumento anche sul Nordovest con possibili isolati piovaschi. Per martedì 26 settembre quindi il tempo peggiorerà improvvisamente sulla Sardegna con piogge diffuse e possibili nubifragi su Sassarese, Olbiense e Nuorese . Qualche pioggia toccherà anche il Piemonte e ancora Marche, Abruzzo e Molise, anche nei settori interni e montuosi. Più soleggiato altrove, salvo locali addensamenti. Per mercoledì invece si attendo precipitazioni sparse e localmente temporalesche su gran parte del Sud mentre il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.