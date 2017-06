L'estate è ormai arrivata, e si sente. A partire da lunedì 12 giugno, e per tutta la prossima settimana, le temperature saranno ancora in aumento, per via dell'arrivo di "Giuda", un caldo anticiclone africano che farà salire il termometro ben oltre i 30 gradi, in Sicilia raggiungerà addirittura 38/39 gradi. Saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali a essere interessate dall'ondata di bel tempo, ma anche al Sud il clima sarà estivo. Il picco di questa fase calda sarà raggiunto nel corso dei giorni, e fino a domenica 18 giugno, quando sulle aree interne del Centronord si potranno raggiungere punte di 35/36 gradi, in particolare sulla Valpadana, mentre le coste saranno più mitigate dalle brezze marine.

Il caldo, dunque, si farà sentire in particolare su Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Puglia. Bisognerà aspettare il prossimo weekend per trovare un po' di ristoro. Il clima infatti sarà più fresco e ventilato, e non è escluso che potrebbero aver luogo anche locali acquazzoni o temporali soprattutto sulle aree interne dalla grande intensità, vista l'energia che andrà accumulandosi nei prossimi giorni.