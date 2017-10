Meteo, inizio di settimana con l’ombrello: piogge e temporali su gran parte dell’Italia

Previste precipitazioni su gran parte della Penisola, soprattutto su Sicilia, Sardegna e regioni centro-settentrionali. L’anticiclone, in arrivo verso la fine della settimana, allontanerà però per qualche giorno il maltempo. Temperature ovunque in calo.