Termina oggi un luglio davvero caldo e avaro di piogge. E agosto non sarà da meno. Il mese dell’estate per antonomasia inizierà all'insegna dell'anticiclone nord-africano Lucifero, che spingerà la colonnina di mercurio su valori decisamente al di sopra della media stazionale: in tutta Italia le temperature saranno molto elevate per almeno i primi 7-10 giorni del mese. E come evidenzia Meteo.it, in molte regioni potrebbero essere avvicinati e battuti i record assoluti di caldo.

Le città più calde.

Da metà settimana le temperature saranno quasi ovunque comprese tra 34 e 40 gradi ma con qualche picco anche superiore in Sardegna e nelle zone interne di pianura del Centrosud. Tra le città più calde, Roma potrebbe sfiorare i 41°, come Firenze, Bologna, Padova, Ferrara, Rovigo e molte altre città. Sarà caldo anche in montagna: sopra i 1000 metri di quota le temperature toccheranno i 30 gradi e oltre (nelle località appenniniche si potranno addirittura sfiorare i 35 °C).

Quanto durerà Lucifero.

Con Lucifero non mancherà l’afa e le precipitazioni saranno relegate soltanto ai settori alpini, e sotto forma di temporali pomeridiani abbastanza isolati. In queste condizioni la siccità che ha dato non pochi problemi nelle ultime settimane si aggraverà ulteriormente su tutte le regioni. La "bolla africana" potrebbe allentare la presa intorno al 10 agosto, per effetto del transito di una depressione sul Centro Europa, accompagnata da un flusso di correnti miti occidentali.

Previsioni meteo per domani.

Martedì sarà una giornata soleggiata su tutto il Belpaese, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità pomeridiana sulle zone montuose della Penisola, con la possibilità di qualche precipitazione solo sulle Alpi Centrali e Occidentali. Caldo in ulteriore aumento: picchi di 40 °C e oltre in Sardegna, di 38-39 gradi nell’interno del Centro e in Valpadana. Mare mosso con moderato Scirocco nel Canale di Sardegna.