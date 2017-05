In arrivo in diverse regioni della penisola temporali e grandinate. Secondo gli esperti meteo del sito ilmeteo.it, una goccia fredda, ossia un blocco di aria fredda in quota, staccatosi da una saccatura atlantica, scorrerà lungo il bordo nordorientale dell'anticiclone subtropicale Hannibal che nel frattempo si sta espandendo sull'Europa. Sfiorando l'Italia, l'aria fresca innescherà quindi dei temporali. L'ingresso dell'aria fresca in quota è atteso per oggi, mercoledì 24 maggio. Il tempo peggiora soprattutto al Nord-Est, dove arriveranno temporali veloci che domani, giovedì 25 maggio, sfileranno verso Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Sud peninsulare.

Temporali e grandinate in arrivo – In particolare, nelle Marche il tempo peggiora già oggi con primi temporali sparsi o locali rovesci nel pomeriggio, poi nella notte il maltempo si accentuerà con i temporali che risulteranno più intensi e accompagnati anche da locali temporali. Il peggioramento in Abruzzo, invece, si farà sentire dalle prime ore di domani con piogge forti, temporali e locali grandinate soprattutto nel Teramano, Pescarese e Teatino. Possibili nubifragi nel Pescarese. I temporali potrebbero sconfinare o interessare anche la Toscana orientale e le zone interne di Lazio e poi Campania.

Temperature giù di qualche grado – Per quanto riguarda le temperature, fa molto caldo nelle regioni del Nord-Italia (su alcune zone della Pianura Padana si sfiorano i 32 gradi, qualche grado in meno invece al Centro e al Sud). Si registrano inoltre valori tipicamente estivi in Sardegna. Con l'ingresso di aria più fresca in quota però nelle prossime ore il termometro tenderà a scendere, ma solo temporaneamente e di 3-5 gradi, soprattutto nelle regioni più esposte alla circolazione orientale, ossia i versanti adriatici tutti.