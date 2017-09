Dopo l'estate più siccitosa e calda degli ultimi anni il mese di settembre si appresta ad accogliere la decima perturbazione in 27 giorni. Nella giornata di oggi dunque c’è il rischio di piogge di forte intensità specie in Sicilia e in Calabria, determinando condizioni di instabilità al Sud che proseguiranno fino a venerdì o sabato, mentre al centronord i prossimi giorni il tempo sarà più stabile e soleggiato. Le temperature non subiranno grossi sbalzi, proprio dal momento che non è previsto un significativo ricambio di massa d’aria sul nostro territorio: i valori resteranno generalmente nella norma o leggermente al di sotto.

La giornata odierna sarà caratterizzata da cielo nuvoloso al Sud e in Sicilia, con piogge e temporali sparsi, più insistenti in Calabria e Sicilia, meno probabili in Campania. La probabilità di intense precipitazioni è alta nella Calabria ionica e nel nordest dell’isola. In prevalenza poco nuvoloso nel resto dell’Italia, con più sole in Liguria, Toscana e Sardegna; qualche nube e isolato rovescio potrebbe aversi su Alpi e rilievi di Abruzzo e Molise; al mattino nuvole anche in Piemonte. Temperature massime in calo nelle zone del Sud e della Sicilia interessate dai temporali; in rialzo in Sardegna.

Domani tempo ancora molto instabile al Sud, escluse le coste campane e la Sicilia occidentale; piogge e temporali anche forti in Puglia e Calabria. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni, con nubi in aumento nel pomeriggio in valle d’Aosta e in serata in gran parte del Nordovest, con qualche pioggia sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni.