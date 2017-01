L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia ancora non molla la presa. Anzi, come confermano i meteorologi del sito ilmeteo.it, sta per arrivare sulla penisola una nuova perturbazione. Già da oggi una bassa pressione sul mar Ligure inizierà a richiamare venti più miti di Libeccio, responsabili sia di un aumento delle temperature, che dell'arrivo di tanta pioggia nelle regioni centro-meridionali con neve a quote questa volta più alte. Secondo le previsioni dei meteorologi a partire da oggi 12 gennaio avremo tempo in peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e in Umbria con piogge e neve sopra i 1300/1400 metri.

Le previsioni meteo per le prossime ore – Entro questa sera il tempo peggiorerà anche nel Nord della penisola e su parte del Sud con neve su Alpi, Prealpi e localmente fino in pianura sul Piemonte. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 13 gennaio, previsto maltempo diffuso al Centro-Sud con tanta pioggia su Lazio, Campania, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo. La neve cadrà sopra gli 800/1000 metri, ma con quote in calo dalla sera. Previsto un peggioramento anche al Nord-Est con pioggia e neve a quote collinari, ma possibile fino in pianura nella nottata, o al più mista a pioggia, segnatamente sull'Emilia Romagna.

Nuova irruzione artica – Antonio Sanò, direttore e fondatore del ilmeteo.it, avvisa che nel corso del prossimo weekend un nuovo attacco di aria artica interesserà la penisola. Tornerà la neve al Centro-Sud a quote molto basse, soprattutto su Lazio e Toscana, con neve possibile perfino a Roma e in pianura sulla Toscana e Marche. Dopo una breve fase in cui le temperature aumenteranno di qualche grado da domenica 15 gennaio queste torneranno a diminuire sensibilmente quando il freddo artico dilagherà su tutto il Nord, il Centro e parte del Sud.