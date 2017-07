Pronti per una nuova ondata di caldo, probabilmente la più intensa di tutta l'estate? Da domani l'alta pressione andrà a consolidarsi in tutto il centro sud del paese e sulle isole, portando un tempo soleggiato e temperature di 35 gradi soprattutto in Sicilia e Sardegna. Le regioni del nord Italia invece, rimarranno parzialmente esposte a più fresche e instabili correnti atlantiche, che manterranno le temperature più contenute e favoriranno una fase di instabilità non solo sulle Alpi ma anche nelle zone pianeggianti.

A partire da lunedì tuttavia l’Anticiclone Nord-Africano si rafforzerà decisamente, estendendo con forza la sua influenza anche a tutto il settentrione: inizierà così la quinta ondata di caldo intenso di questa estate, con correnti sahariane roventi che faranno incrementare velocemente le temperature. Stando alle attuali proiezioni, tale fase di caldo intenso durerà almeno una settimana con temperature molto elevate e punte che da mercoledì-giovedì si assesteranno intorno ai 40°C, con conseguenze negative che andranno ben oltre il disagio sulle fasce di popolazione più a rischio.

Quella di domani sarà un’altra giornata tipicamente estiva e soleggiata al Centro-Sud, in Liguria, Emilia Romagna a parte brevi e isolati temporali di calore sull’Appennino centrale. Nel resto del Nord vi sarà localmente una cospicua presenza di nuvole, con la possibilità di locali rovesci e isolati temporali al mattino all’estremo Nord-Est, nel pomeriggio su zone alpine e prealpine con il rischio di qualche sconfinamento verso le zone pedemontane dell’alto Piemonte.