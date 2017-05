Archiviato il lungo ponte del Primo Maggio, l’Italia attende di accogliere il vortice nord-atlantico Igor e con esso altro maltempo. Almeno a nord dove ci saranno nuovi rovesci e temporali, ma poi anche su parte del Centro, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it. Localmente potremmo avere fenomeni anche di forte intensità, come per esempio in Liguria, dove nel giorno della Festa del Lavoro non si escludono anche dei nubifragi.

Già oggi nel Settentrione si è assistito a fenomeni sull'arco alpino, ad iniziare dai settori occidentali, dove sta nevicando sulle Alpi occidentali al di sopra dei 900 metri e sul resto dell'arco alpino al di sopra dei 1800 metri. Anche in pianura, le temperature sono crollate a livelli degli della prima metà di marzo: 10 gradi a mezzogiorno a Milano, 12 a Genova, addirittura 7 a Torino.

E dovrebbe continuare a nevicare anche nei prossimi giorni. Pausa nella giornata di Martedì 2 Maggio, poi tra Martedì e Mercoledì nuovo impulso, con precipitazioni tra i 1200 e i 1500 metri, ma localmente anche più in basso sui confini alpini. Infine, tra Giovedì 4 e Sabato 6, ancora rovesci nevosi, più a carattere sparso, ma comunque frequenti, anche sui settori orientali dell'arco alpino, precisa Ilmeteo.it.

Ad ogni modo, il vortice Igor, dovrebbe lasciare l’Italia solo alla fine di questa settimana, quando il tempo tornerà stabile. Tra giovedì e venerdì dovrebbe esserci, almeno al nord, la svolta in senso positivo, anche se le temperature massime resteranno comunque al di sotto dei 20 gradi e solo a metà del mese dovrebbero assestarsi (finalmente) sulle medie stagionali: intorno ai 25 gradi.