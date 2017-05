La prima settimana di maggio sarà decisamente instabile a causa di un vortice depressionario che sta raggiungendo la nostra penisola. Si tratta del vortice “Igor” che inizierà a incamminarsi nel cuore dell'Europa e da qui scendere verso l'Italia, adagiandosi dapprima sull'arco alpino per poi superarlo e sostando sulle regioni settentrionali. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, il tempo tornerà a peggiorare già a partire da oggi con una spiccata instabilità al Nord e parte del Centro. Igor porterà piogge e temporali sparsi, localmente accompagnati anche da grandine. E il tempo non sarà bello almeno fino a giovedì 4 maggio: il vortice continuerà infatti a insistere sull'Italia centro-settentrionale ancora con piogge e temporali almeno fino a quando la rimonta dell'alta pressione lo allontanerà definitivamente dall’Italia.

Le previsioni per i prossimi giorni – Oggi, martedì 2 maggio, la giornata si presenta con cielo poco nuvoloso un po’ ovunque. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà su Piemonte, Lombardia, Liguria di levante e alta Toscana con rovesci e temporali, localmente intensi. Tornerà a cadere anche la neve sulle Alpi sopra i 1300 metri e qualche precipitazione potrà raggiungere anche i settori appenninici di Campania e Lucania. Domani, mercoledì 3 maggio, sarà ancora instabile sulla Lombardia centro-settentrionale, ma nel pomeriggio l'instabilità, con rovesci e temporali alternati a schiarite, interesserà tutto il Nord oltre all'alta Toscana e all'Appennino centrale. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Giovedì 4 maggio previsti rovesci e temporali su gran parte del Nord, Toscana, Marche centro-settentrionali e localmente in Umbria, specie sul Perugino. Nel corso del pomeriggio migliora al Nord a partire dai settori occidentali verso quelli orientali. Le temperature rimarranno inizialmente sotto la media del periodo, per poi salire gradualmente e tornare in media o leggermente sopra di essa.