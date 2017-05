Meteo: il Vortice Igor (e la pioggia) ha i giorni contati. In arrivo il caldo di Hannibal

Per oggi previste ancora precipitazioni al centro-sud. Ma la situazione dovrebbe cambiare già da domani col sopraggiungere dell’anticiclone nordafricano. Clima via via più caldo su tutte le regioni, ma sussisterà il tempo instabile al Nord.