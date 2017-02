È di nuovo allerta maltempo sulla penisola. In queste ore forti piogge investiranno soprattutto le regioni del Centro-Sud, in particolare le isole maggiori e la Calabria. Tra Sardegna e Sicilia, secondo quanto spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, andrà a scavarsi un vortice depressionario foriero di piogge intense anche a carattere di nubifragio. In particolare, in Sardegna, potranno verificarsi locali nubifragi sulle province settentrionali. Per quanto riguarda la Sicilia, oggi sono attesi nubifragi e piogge soprattutto sul Trapanese e a seguire anche sulla zona di Enna e nell’Agrigentino. I meteorologi prevedono picchi pluviometrici superiori ai 50-70 mm in poche ore. Allerta maltempo anche in Calabria, in particolare l’attenzione è massima sulla zona ionica. Sospinte da forti venti di Scirocco, le precipitazioni insisteranno per diverse ore su queste zone, con accumuli pluviometrici vicini ai 100 mm.

Allerta meteo arancione – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo: a partire dalla serata di mercoledì sono state annunciate precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia e poi su Marche, Abruzzo e Molise. Previsti inoltre venti forti su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Il Dipartimento ha valutato per la giornata odierna una allerta arancione su Sicilia, settori meridionali della Calabria e delle Marche. Dopo l'avviso diramato dalla Protezione Civile Regionale il Comune di Palermo ha comunicato di aver “attivato le procedure previste in questi casi, con indicazioni alle aziende partecipate, alla Protezione civile comunale e alla Polizia Municipale. In particolare saranno attivati degli interventi aggiuntivi per la prevenzione idraulica lungo i principali assi viari e saranno attivate delle squadre per eventuali interventi di emergenza”.