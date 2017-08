È stato l’assoluto protagonista di questa estate (almeno dal punto di vista meteorologico). Ma l’anticiclone africano si appresta a lasciare il Paese, e con esso il caldo africano che ha attanagliato l’Italia negli ultimi due mesi. L'azione della perturbazione in arriva dal Nord Europa trasporterà aria molto fresca sullo Stivale. E con essa arriveranno i temporali e il significativo calo delle temperature.

Responsabile di questo cambiamento sarà il ciclone Poppea che dal 1° settembre (inizio dell'autunno meteorologico) porterà maltempo su molte regioni. Come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, nel corso di Giovedì 31 agosto l'avvicinarsi del ciclone farà peggiorare il tempo al Nord, specie settori Ovest. Dal 1° settembre Poppea farà il suo ingresso in Italia. Nel weekend il maltempo colpirà tutto il Paese facendo crollare le temperature di oltre 10°C, in alcuni casi fino a 15°C soprattutto al Centro/Nord. Un vero e proprio assaggio di autunno, con temperature decisamente fresche da sabato con temporali al Nord, molto forti in Lombardia, Piemonte, Alpi e Prealpi tutte. Domenica peggioramento sui settori occidentali del Nord verso quelli orientali con piogge, temporali, grandinate e locali trombe d'aria. Rovesci e temporali anche in Toscana, Umbria (sul Perugino) e Marche (specie Pesarese e Urbinate). Alto il rischio di eventi alluvionali, oltre che numerose grandinate e trombe d’aria soprattutto nelle zone costiere.

Sarà un vero e proprio crollo termico, con valori che piomberanno immediatamente sotto le medie del periodo: un rapida diminuzione al Nord con valori sotto i 25°, non più di 30° al Centro, e fino a 33° al Sud. Da lunedì anche al Sud assisteremo ad un rapido peggioramento, quando il vortice Poppea porterà piogge anche qui.