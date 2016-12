Il ciclone di Natale è ormai arrivato sulla penisola e sta agendo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione in queste ore sta portando pioggia soprattutto sulle isole maggiori, in Sardegna e Sicilia, e sulla Calabria. Oggi in particolare, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, sono attesi nubifragi sulla Calabria ionica, piogge forti su Messinese e Catanese, ancora temporali sulla Sardegna, piogge che dai settori tirrenici di propagheranno verso quelli adriatici. Previsto maltempo anche al Nord-Ovest, con la neve che ben presto salirà di quota fino a cadere fin sopra i 900/1000 metri e a quote collinari sul Cuneese. Previsto infine tempo più asciutto, anche se senza sole, sul Triveneto.

Le previsioni meteo di domani – Domani, mercoledì 21 dicembre, sono previsti temporali e piogge ancora sulla Sardegna orientale e sulla Calabria ionica. Anche il Piemonte dovrà vedersela con ultime piogge e piovasco e schiarite interesseranno le regioni adriatiche. Prevista infine qualche pioggia ancora sulla Sicilia ionica mentre altrove dovrebbe essere più soleggiato. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, fa sapere che un miglioramento dovrebbe arrivare sulla penisola fra due giorni.

Le previsioni meteo per Natale e Santo Stefano – A partire cioè da giovedì 22 dicembre, ha spiegato Sanò, “ il tempo migliorerà su tutte le regioni, con sole prevalente, il ritorno di qualche nebbia sulla Pianura Padana e nubi basse lungo le coste”. Come sarà il tempo a Natale e Santo Stefano? Gli esperti de ilmeteo.it dicono che nelle feste “l'alta pressione avrà conquistato tutta Italia, bel tempo con tanto sole al Centro-Sud, Alpi e Prealpi, torna la nebbia o foschia sulla Pianura Padana. Temperature che lentamente saliranno e si porteranno sopra la media del periodo di qualche grado”.