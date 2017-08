Attesa quasi più delle tanto agognate ferie d’agosto, la tregua dal caldo di Lucifero dovrebbe arrivare davvero a breve. Già da domani – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – l’anticiclone africano mostrerà un primo cedimento strutturale: aria atlantica scorrerà alle alte quote sulle regioni settentrionali. La colonnina di mercurio dovrebbe arrivare a scendere, anche di dieci gradi. Del resto i primi temporali, con bombe d'acqua, già hanno colpito le Dolomiti, causano non pochi danni: a Cortina d’Ampezzo una donna è morta, dopo che la sua auto è stata travolta da fango e acqua.

Lucifero sta per lasciare l'Italia.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 5 agosto, tra pomeriggio e sera sono previsti locali e brevi temporali di calore nel settore alpino orientale. Nella notte piovaschi in sviluppo tra nord del Piemonte e nordovest della Lombardia, anche di forte intensità. Temperature massime tra 35 e 40 gradi, con picchi fino a 42-43 gradi al Centrosud. L’afa continuerà ad attanagliare la Val Padana e molte località costiere dove le percepite supereranno i 40 gradi. Ma già da domani il caldo si attenuerà, specialmente nel Settentrione e zone interessate dai temporali, con cali in alcuni casi anche di 6-7 gradi.

Ancora caldo a Centrosud.

Nei primi giorni della prossima settimana le temperature perderanno qualche grado al Centrosud, allontanandosi così dai valori estremi di questi giorni: il caldo in queste zone resterà intenso, ma i picchi non dovrebbero toccare i 40° di questi ultimi ¾ giorni. L'ondata di calore si potrà dire esaurita comunque solo nella seconda parte della prossima settimana. Il calo delle temperature sarà accompagnato da alcuni episodi di instabilità atmosferica.