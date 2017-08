Ormai non sembrano esserci dubbi. L'ondata di caldo portata da Lucifero sul Belpaese, per intensità ha superato anche quella del 2003. Sono ormai 48 ore che l'anticiclone africano ha invaso lo Stivale con tutto il suo carico di temperature roventi e afa. La bolla calda sta portando la colonnina di mercurio fino a 41/43° al Centro e al Nord, poi il caldo infernale è arrivato al Sud. Roma ha sfiorato i 41°, come Firenze, Bologna, Padova, Ferrara (qui fino a 43°), Rovigo e molte altre città. La Sardegna, e nel primo weekend di Agosto la Puglia saranno tra le regioni più colpite con punte di 45/47°nelle zone più interne.

Fino a quanto durerà?

La domanda che si fanno tutti è, naturalmente, una sola: quando tornerà un po’ di fresco? Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, almeno fino a domenica 6 agosto la situazione non dovrebbe cambiare molto. Ma già dall’inizio della settimana prossima, un centro di bassa pressione (un ciclone) pilotato dalle correnti perturbate atlantiche, comincerà a dirigersi verso l'Italia. Il ciclone la raggiungerà indicativamente verso il 9-10 Agosto. E così il tempo inizierà a peggiorare sulle Alpi e Prealpi con temporali violenti. Le piogge tra il 9 e il 10 Agosto colpiranno la Pianura Padana. Potrebbero arrivare le grandinate o addirittura le trombe d'aria (o tornado) potenzialmente molto forti. I fenomeni potrebbero sconfinare anche verso alcune regioni del Centro, come Toscana, Umbria e Marche. Le temperature saranno in graduale diminuzione dal 7-8 Agosto, fino a tornare in media col periodo; localmente il calo potrà essere anche di 15°. Ma il resto delle regioni italiane, quindi specialmente il Sud, continueranno ad essere interessate dall'anticiclone Lucifero, quindi con caldo intenso e persistente.