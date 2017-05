L'anticiclone nordafricano “Hannibal” inizia a salire verso il Sud Italia. Gli esperti meteo del sito ilmeteo.it segnalano temperature in aumento e tempo più soleggiato, soprattutto al Centro-Sud e in Emilia Romagna, ma il Nord deve ancora fare i conti con un tempo instabile. Le regioni settentrionali della penisola, infatti, secondo le previsioni dei meteorologi nelle prossime ore saranno ancora interessate da passaggi piovosi, specie sull'arco alpino e Pianura Padana centro-settentrionale. Un passaggio piovoso è inoltre atteso domani anche al Sud.

Temperature in aumento – Per quanto riguarda le temperature, per i prossimi giorni si segnalano valori in graduale aumento su tutte le regioni e in particolare al Sud, dove si potranno raggiungere e localmente superare i 30 gradi in Sicilia. Siracusa, in particolare, potrà sfiorare i 35 gradi, Catania i 33. Nelle zone più interne della Sicilia, specie tra Messinese Tirrenico e Palermitano, si potranno toccare i 37/38 gradi. Nel corso del weekend si toccheranno i 23-24 gradi a Roma, mentre a Napoli già venerdì la colonnina di mercurio toccherà i 27 gradi. Al Nord, invece, tra sabato e domenica si raggiungeranno i 25 gradi, 23 a Venezia e fino a 27 a Bolzano.

Le previsioni fino a domenica – Ma vediamo nei dettagli le previsioni per i prossimi giorni. Da questa sera, mercoledì 10 maggio, iniziano a soffiare venti di Scirocco e si segnalano molte nubi al Nord e in parte del Centro-Sud. Pioverà soprattutto sul Piemonte e nell’alta Lombardia. Domani, giovedì 11 maggio, sarà una giornata nuvolosa su tutta la penisola, con precipitazioni al Centro-Nord e più occasionali al Sud. Anche venerdì 12 maggio le regioni settentrionali della penisola dovranno fare i conti con maltempo e temporali mentre al Centro-Sud splenderà il sole. Sabato 13 maggio, escludendo alcuni temporali sull’arco alpino occidentale, sarà una giornata di sole un po’ ovunque. Domenica 14 maggio, infine, torneranno i temporali al Nord-Italia.