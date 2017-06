Le temperature iniziano ad alzarsi seriamente. Questa volta sarà il Nord ad essere colpito maggiormente dall'ondata di caldo africano portata dall'anticiclone Giuda, e che sta interessando il nostro Paese. Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto saranno le regioni con registreranno i valori più alti in questa settimana. Le province interessate saranno invece quelle di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Milano, Mantova, Lodi, Pavia, Verona, Rovigo e Padova. Su queste province la temperature massime tra il 12 e il 16 Giugno sarà compresa tra 33 e 38°. Ma a ben vedere anche nel Meridione, il caldo si farà sentire: in particolare su Foggiano e Materano e Barese, le temperature potranno sfiorare i 38°, soprattutto nella giornata di Martedì e Venerdì 14 Giugno. Molto caldo anche in Sicilia, soprattutto Venerdì 16 con punte di 38/40° sulle zone interne. Nelle altre province sono previste sempre temperature alte ma comprese fra 30° e 35°, con qualche punta più alta nel Cosentino.

Solo da giovedì 15 una discesa di aria fresca dal nord Europa potrebbe riuscire ad indebolire il bordo orientale dell'alta pression, determinando il passaggio di un impulso temporalesco, in grado di colpire essenzialmente il Triveneto, ma con effetti sul campo termico che potrebbero estendersi anche al resto d'Italia nei giorni successivi, specie lungo il versante adriatico.