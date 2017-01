Saranno “giorni della merla” insolitamente gradevoli quelli di questo 2017, che pure si era aperto con temperature gelide e con abbondanti precipitazioni nevose. Infatti, come confermano le previsioni meteorologiche dell’Aeronautica militare, già nella giornata di oggi avremo temperature gradevoli e cielo in prevalenza sereno sulla gran parte delle Regioni.

Nella giornata di oggi avremo dunque al Nord cielo in prevalenza soleggiato salvo la presenza di nubi basse e sporadica nebbia nelle prime ore del mattino su Val Padana e Liguria, con temperature massime in leggero aumento (comprese tra 8 e 12 gradi). Al Centro qualche piovasco sull’area adriatica, in un contesto di cielo prevalentemente sereno, con temperature massime comprese fra i 10 e i 15 gradi. Al Sud cielo sereno su Campania, Puglia e Basilicata, con qualche piovasco sulla Calabria e sulla Sicilia; le temperature massime saranno in leggero aumento, tra i 12 e i 16 gradi.

Anche la giornata di domani seguirà lo stesso canovaccio, con le temperature massime che si alzeranno anche di qualche grado. Al Nord avremo tempo soleggiato con sporadici rannuvolamenti su Liguria e Piemonte, che non dovrebbero dar luogo a precipitazioni; temperature massime in leggero aumento (tra 8 e 13 gradi). Al Centro avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio si potrebbero presentare rannuvolamenti sulla fascia tirrenica; temperature massime stabili, fra i 10 e i 15 gradi. Al Sud continuerà l’instabilità su Sicilia e Calabria, con qualche pioggia sparsa nel corso della giornata, sereno e soleggiato sulle altre Regioni, con temperature massime stabili, con punte di 16 gradi sulle zone costiere.