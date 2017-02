Come annunciato dai meteorologi già nei giorni scorsi sta per arrivare sulla penisola una nuova ondata di freddo e maltempo. In particolare secondo gli esperti del sito ilmeteo.it in questo periodo i due grossi protagonisti dell'inverno, il flusso gelido continentale e quello umido e perturbato Atlantico, verranno a trovarsi in condizioni piuttosto ravvicinate e con confine delle due azioni proprio in corrispondenza del nostro Paese. C’è il rischio, secondo i meteorologi, di un “mix esplosivo”. “Potenzialmente – spiegano – questo contesto barico, potrebbe essere esplosivo, in termini invernali, poiché l'inserimento delle correnti umide atlantiche sul nostro bacino potrebbe attivare una bassa pressione sui mari circostanti l'Italia, in modo da richiamare quell'enorme fiume gelido sull'est Europa, proprio addosso all'Italia”.

Si parla di un rischio potenziale, con importanti risvolti freddi e nevosi che comunque sembra abbastanza scongiurato. “La ragione – spiegano ancora gli esperti – è nella non favorevole posizione dell'alta pressione scandinava. La sua collocazione, al momento, è troppo alta e tale da dirottare l'aria fredda più a Nord e, al tempo stesso, da tenere l'affondo del Getto atlantico più alto”. Ci sarebbero le condizioni, dicono i meteorologi, per “l'innesco di azioni depressionarie intorno all'Italia, ma queste sarebbero ben più occidentali sul nostro bacino”. Caratteristica che eviterebbe un ingresso franco di aria fredda continentale sul Paese ma che ne consentirebbe comunque un certo afflusso.

Nei dettagli, saranno più esposti i settori del medio-alto Adriatico e quelli settentrionali. Sulle regioni meridionali previste piogge mentre nelle settentrionali, specie di Nordest, più aria fredda. Qui però le precipitazioni potrebbero essere più fiacche e, comunque, quando presenti, le opportunità che possano essere nevose fino a bassa quota sarebbero maggiori. Una interazione più efficace tra umidità e aria fredda potrebbe aversi sul Centro Nord Appennino, nelle regioni tra Nord Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna. Oggi 6 febbraio il maltempo insiste in particolare al Centro e al Sud con piogge diffuse e locali temporali. A seguire, domani 7 febbraio, cessazione temporanea dei fenomeni al Nord, ultime piogge sui versanti adriatici centrali e al Sud.