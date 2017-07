Dopo il caldo africano di questi giorni spinto dall'anticiclone Caronte, per l'Italia è attesa nelle prossime ora una breve pausa dall'estate con maltempo in diverse regioni e consistente calo termico generalizzato. Lunedì 24 luglio infatti sarà l'ultimo giorno di questa ondata di calore sulla Penisola e mentre al nord hanno già fatto la loro apparizione i primi temporali anche di forte intensità, questi diventeranno protagonisti della scena meteorologica a partire da martedì. Se per la giornata di oggi avremo dunque un'Italia divisa in due con temporali al Nord e temperature record che raggiungendo oltre i 40 gradi al Sud, a metà settimana le temperature saranno in calo ovunque.

Nel dettaglio per oggi avremo tempo soleggiato su regioni meridionali e Isole. Nubi sul resto d’Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite, e rovesci e temporali sulle regioni settentrionali, soprattutto tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni di rovescio avranno carattere più isolato in Toscana, Umbria, Marche e nei settori interni di Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime in deciso calo al Centro-nord e Sardegna

Il motivo di questo cambiamento è una perturbazione atlantica ora in transito sull'Europa centrale che porterà piogge e temporali anche di forte intensità sulle regioni settentrionali, più diffuse al Nordest; spostandosi poi al Centro Italia e in maniera più marginale al sud. Il fenomeno meteo darà impulso ad aria fresca e instabile che in alcune zone porterà ad un brusco calo termico di oltre dieci gradi, passando da valori vicini ai 40 gradi a valori intorno ai 30 gradi.

Una situazione che, secondo gli esperti, dovrebbe protrarsi per l'intera settimana con caldo ricondotto a valori più accettabili e senza il fastidio dell’afa. Nel prossimo fine settimana, però, le previsioni meteo indica un nuovo innalzamento dei valori della temperatura che da lunedì 31 luglio porterà all'avvio della nuova ondata di caldo di questa estate.