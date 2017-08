La giornata di Ferragosto 2017 sarà all’insegna del tempo stabile e di un caldo estivo, ma senza gli eccessi delle ultime settimane. Ci aspetta una giornata con tempo in prevalenza soleggiato e temperature gradevoli: le massime saranno quasi ovunque comprese tra i 28 e i 35 gradi. Poi però il caldo potrebbe intensificarsi, soprattutto al Centro-Sud. Nei dettagli oggi, lunedì 14 agosto, i meteorologi annunciano un po’ di nuvolosità sulle zone alpine, dove sono possibili brevi e isolati acquazzoni nel pomeriggio, più probabili nel settore occidentale e sul Trentino Alto Adige. Nel resto d’Italia prevale il cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo innocuo nel pomeriggio lungo l’Appennino. Le temperature in queste ore sono quasi dappertutto in leggero aumento, ma comunque vicine alla norma. Domani, martedì 15 agosto, è previsto bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Solo nelle ore centrali della giornata è prevista qualche nuvola sulle zone alpine dove eventuali brevi rovesci saranno solo occasionali. Il termometro continuerà a salire, ma il caldo di Ferragosto – come si diceva – sarà comunque in generale sopportabile.

Temperature in aumento dopo Ferragosto, ma dal weekend cambia di nuovo tutto – Dopo Ferragosto il caldo potrebbe intensificarsi ma per ora le previsioni non segnalano il ritorno di ondate di calore simili a quelle di luglio e dell’inizio di agosto. Il termometro tenderà infatti a salire al massimo di 2-4 gradi, soprattutto al Centro-Sud, dove si raggiungeranno valori massimi intorno ai 35 gradi. Caldo che in ogni caso non dovrebbe durare a lungo: a partire dal weekend si intravede infatti la possibilità che un ciclone atlantico piuttosto serio, Poppea, possa raggiungere in breve l'Italia.