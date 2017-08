Ferragosto con tempo soleggiato e stabile e temperature nel complesso sopportabili, senza particolari eccessi. Temperature che però a partire da domani ricominceranno a salire. Gli esperti meteo spiegano che il clima piacevole di questi giorni a cui ci stavamo abituando dopo il caldo africano delle scorse settimane sta già per finire: la situazione meteo infatti muterà nuovamente. Il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato anche nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, col caldo che però si intensificherà. Nei prossimi giorni le temperature si porteranno quasi dappertutto di 2-4 gradi sopra le medie, in particolare al Centro-Sud con massime quasi dappertutto fra 30 e 35 gradi e qualche picco di 36-37 gradi. I valori massimi torneranno a misurare fino a 37 gradi anche in Emilia Romagna, come a Bologna, e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Tra i 33 e i 36 gradi in città come Napoli, Roma, Firenze, Milano, Trieste.

Perturbazione nel weekend – Una nuova fase calda che comunque non dovrebbe durare molto: già nel fine settimana è probabile l’irruzione sull’Italia di correnti più fresche. Una perturbazione associata a rovesci o temporali che secondo gli esperti meteo raggiungerà le Alpi venerdì, per poi interessare sabato anche le zone di pianura del Nord, in particolare tra la Lombardia e il Nordest, con conseguente primo calo termico nelle regioni del Nord. Nelle ore successive verrà coinvolto anche il Centro-Sud, in particolare il versante adriatico, con temperature in calo verso valori che all’inizio della prossima settimana potranno essere anche leggermente sotto le medie. Le proiezioni a lungo periodo per la prossima settimana suggeriscono invece il ritorno dell’alta pressione, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature di nuovo in aumento. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana i valori massimi torneranno sopra le medie del periodo.