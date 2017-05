L'ultimo week-end del mese di maggio è caratterizzato dal bel tempo e caldo quasi africano. In tutta Italia, infatti, la giornata di domenica 28 sarà caratterizzata da una bella giornata soleggiata grazie all'anticiclone Hannibal. Si rileva qualche addensamento sulle Alpi, tutto sommato innocuo. Le temperature risultano in lieve aumento in tutte le regioni con valori estivi al Centro – Nord e un po' meno caldo al Sud. L'anticiclone renderà bollente anche il prossimo ponte del 2 giugno, dichiarando ufficialmente aperta la stagione estiva. Anche per lunedì 29 maggio e tutto il resto della prossima settimane sono previste temperature in aumento e belle giornate di sole. Il bordo orientale dell'Italia sarà accarezzato da venti più freschi settentrionali, ma comunque si prevedono giornate caratterizzate da caldo quasi africano.

Con la presenza dell'alta pressione il tempo sarà infatti stabile e soleggiato, con un cielo che si presenterà poco o soltanto parzialmente nuvoloso in qualche zona del Belpaese. Una maggior nuvolosità interesserà l'arco alpino, anche con qualche temporale pomeridiano. I temporali però andranno via via intensificandosi dal 2-3 giugno, quando l'influenza delle correnti atlantiche si farà sempre più incalzante. Le temperature saranno decisamente estive su gran parte del Paese, con valori massimi fino a 34/35° al Nord. Valori un po' più bassi nelle regioni meridionali. In particolare per la giornata di lunedì 29 maggio si prevedono locali temporali su Centro Ovest Alpi, qualcuno anche sulle Prealpi tra Est Trentino e Bellunese, bel tempo e sole nel resto della penisola.