Dopo un fine settimana all'insegna dell'instabilità, con temperature fresche e piogge sparse, da oggi si registrerà un lieve miglioramento la cui durata sarà tuttavia piuttosto breve, poiché ulteriori masse d'aria instabile si dirigeranno su parte del paese determinando temporali sparsi, intervallati comunque da lunghi periodi di bel tempo.

Dopo la sensibile rinfrescata dei giorni scorsi, è atteso un leggero aumento delle temperature e nel corso della settimana potranno esserci scampoli di clima prettamente estivo, come è normale che sia in questo periodo. Sarà però un'estate settembrina che durerà ben poco. Le prospettive meteo indicano che l'Italia sarà certamente esposta poi a nuovi passaggi instabili e dunque a cali delle temperature, primi segnal dell'ormai imminente cambio di stagione.

Guarda le previsioni meteo di Fanpage.it

Il sole comunque è atteso per i giorni dell'inizio di questa settimana, seppure in un contesto di variabilità, con la possibilità di precipitazioni – in generale – che risulterà piuttosto bassa. Il soleggiamento causerà un clima nuovamente estivo, ma senza eccessi. Il tentativo dell'anticiclone di riportarsi a pieno sull'Italia non andrà a buon fine, dal momento che nella seconda parte della settimana torneranno i temporali dapprima al nord Italia poi al centro, per un nuovo impulso di instabilità.

Si va dunque decisamente verso l'avvento dell'autunno: non mancheranno le giornate di caldo, anche se non saranno torride, ma con il passare dei giorni aumenterà l'instabilità.