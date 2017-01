Sarà un weekend dell'Epifania all'insegna del freddo polare: già nelle scorse ore masse di aria fredda hanno raggiunto il Centro Italia portando un sensibile calo delle temperature soprattutto nelle regioni Orientali, quelle meno protette dall'arco alpino. Si tratterà di aria in origine asciutta, che tuttavia in seguito si arricchirà di umidità transitando sull'Adriatico, sullo Ionio e sul Tirreno meridionale, in questo modo creando le condizioni per le prime nevicate della stagione invernale anche a quote molto basse e perfino sulla Sicilia. Il picco di freddo è atteso per la giornata di sabato; nelle giornate successive la morsa del gelo andrà attenuandosi lentamente.

Ma vediamo quali saranno, maggiormente nel dettaglio, le condizioni meteo dei prossimi giorni: al nord, sulla Toscana e sul Lazio il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Nelle aree alpine settentrionali di frontiera deboli nevicate portate da nord, in Sardegna tempo in gran parte buono o poco nuvoloso. Il freddo colpirà soprattutto le regioni adriatiche, il Sud e la Sicilia cielo nuvoloso, con neve al centro dapprima fino a quote collinari, ma dalla sera anche sulle coste del medio Adriatico. Anche nel Meridione nevicherà a quote basse da stasera.

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da temperature gelide. Il settore adriatico, specialmente tra l'Abruzzo e la Puglia, sarà interessato da nuvolosità variabile accompagnata da nevicate fino al livello del mare. Ovunque le temperature saranno in sensibile diminuzione. Sabato il tempo inizierà a migliorare anche sul medio Adriatico, mentre le nevicate anche a quote basse potranno riguardare in forma isolata Puglia, alto Ionio e nord-est della Sicilia. Per quanto riguarda i mari saranno molto agitati o grossi al Centrosud con onde dai 4 ai 6 metri. Il freddo polare comincerà ad attenuarsi da domenica, con gli ultimi fenomeni isolati possibili solo in Puglia e nel nord della Sicilia.