C’è ancora una perturbazione in transito sull’Italia. Oggi potrebbe portare nuvole e locali piogge sulle regioni meridionali, mentre in gran parte del Centronord tornerà a splendere il sole. Ma già da domani lo Stivale, grazie alla spinta dell’alta pressione, sarà caratterizzato da un generale miglioramento delle condizioni meteo, almeno fino al weekend. Come scrive Ilmeteo.it, nella giornata di giovedì 2 marzo, sole prevalente e clima piacevole. Qualche pioggia sulle province settentrionali della Toscana. Venti che si orientano nuovamente da Sud. Da venerdì il tempo potrebbe peggiorare al Nordovest, con piogge sparse e neve sulle Alpi sopra i 1000/1100 metri. Ancora sole al Centro-Sud, e più nuvoloso al Nordest.

Le temperature saranno comunque in deciso aumento già da oggi 1° marzo, in cui per convenzione o inizia la primavera meteorologica. Clima mite, dunque su tutta Italia. Massime in rialzo al Nord, in calo invece al Sud, e nel complesso vicine a valori normali per il periodo. Valori comunque superiori ai 13/15° su gran parte del territorio italiano, oltre i 16/18° sulla Sicilia e Sardegna e zone interne meridionali.

La perturbazione attesa tra il 4 e il 7 marzo, sarà avvicendata da una nuova fase pressione dalla Spagna che tenterà di invadere il Mediterraneo centrale e quindi anche l'Italia, come confermato dal centro europeo che prevede bel tempo sul nostro Paese dal 9 marzo e un clima via via più mite, tipicamente primaverile su moltissime regioni.