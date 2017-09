Come da tradizione, la prima domenica d'autunno sarà caratterizzata da instabilità e temperatura in ribasso. Una tendenza che proseguirà anche nei primi giorni della settimana, con qualche miglioramento che sarà apprezzabile solo a partire dalla giornata di giovedì e, in particolare, nelle zone costiere del Mezzogiorno.

Oggi, dunque, avremo al Nord instabilità diffusa, su levante ligure, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con la possibilità di pioggia e rovesci anche a carattere temporalesco; temperature in calo, con le massime che saranno comprese fra 18 e 22 gradi. Al Centro avremo pioggia mattutina su Toscana e Umbria, con estensione dei fenomeni alle restanti aree dalle prime ore del pomeriggio; temperature in calo, con massime comprese fra 20 e 24 gradi e vento forte sulle zone costiere. Al Sud pioggia e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, bello altrove ma con tendenza al peggioramento dal pomeriggio; temperature in netta discesa, con massime fra 18 e 22 gradi.

Una tendenza che proseguirà nella giornata di domani, quando al Nord avremo diffusa instabilità con rovesci intermittenti in particolare su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia; temperature ancora in calo, con le massime che difficilmente toccheranno i 20 gradi. Al Centro pioggia e rovesci su Sardegna, Toscana e regioni adriatiche, con vento forte sulla costa e temperature ancora in calo, con le massime che resteranno nell'intervallo 16 – 20 gradi. Al Sud un fronte di instabilità si muoverà dalle regioni adriatiche fino alla costa tirrenica, portando temporali serali su Calabria, Campania e Basilicata; temperature ancora in calo, con massime fra 18 e 22 gradi.