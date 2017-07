Quella di oggi, domenica 23 luglio, è una giornata da temperature record. Prosegue infatti il dominio dell'anticiclone Caronte che regala sole su tutta la penisola da Nord a Sud e temporali confinati solo sui settori alpini. Al Sud oggi i valori termici potranno superare anche i 43 gradi: gli esperti del sito ilmeteo.it invitano a prestare massima attenzione dato che con queste temperature il nostro organismo è messo a dura prova. Persiste ovunque il rischio incendi, aggravato dalla siccità. Ma le cose presto cambieranno. A partire da domani, infatti, sulla penisola saranno protagonisti i temporali. Ed è previsto anche un calo delle temperature.

Break all’estate al Nord – Come spiegano i meteorologi, l’anticiclone Caronte va in crisi per un affondo di un vortice nord atlantico. Si tratterà dell'affondo verso il Mediterraneo di una bassa pressione proveniente dall'Atlantico settentrionale e in buona penetrazione con le sue anse depressionarie fino al Centro Nord Italia. L'impatto maggiore di questo nucleo perturbato dovrebbe accadere nella giornata di lunedì 24 luglio al Nord. In questa fase, l'aria fresca in quota portata dalla bassa pressione interagirà in maniera veemente con quella molto calda preesistente al suolo, in corrispondenza delle regioni del Nord.

Nuovo miglioramento a fine mese – Sul resto dell'Italia continuerà a prevalere il bel tempo, con sole e molto caldo soprattutto al Sud, anche se con intensificazione dei venti occidentali un po' su tutto il Paese. Nel corso della prossima settimana, soprattutto tra il 25 e il 27 luglio, il vortice perturbato estenderebbe la sua azione al resto dell'Italia portando un generale calo termico, anche di 8-10 gradi al Centro-Sud, e locali temporali al Centro e in Appennino. Sul finire del mese di luglio è previsto infine un nuovo miglioramento.