Come noto, negli ultimi giorni il tempo sul Belpaese è stato caratterizzato da una diffusa instabilità, che ha provocato temporali improvvisi e repentini abbassamenti delle temperature, in particolare al Centro e nelle aree interne del Mezzogiorno. Una tendenza che proseguirà anche nella giornata di oggi, ma che è destinata a sparire con il passare delle ore, grazie a una nuova ondata di alta pressione che porterà un generale innalzamento delle temperature, determinando una sorta di “anticipo d’estate”.

Oggi dunque avremo al Nord alta pressione e bel tempo praticamente ovunque, con una leggera nuvolosità su Veneto ed Emilia Romagna; temperature stabili, con massime comprese fra 22 e 26 gradi. Al Centro grande instabilità al mattino e nel primo pomeriggio, con piovaschi e temporali improvvisi, in particolare lungo la fascia adriatica; temperature in leggero aumento, con massime tra 22 e 25 gradi. Al Sud tempo variabile, con qualche piovasco e qualche fenomeno temporalesco al pomeriggio sulle zone montuose; temperature stabili, con massime che toccheranno i 24 gradi sulle zone costiere.

Come detto, nella giornata di domani, l’alta pressione renderà stabile e soleggiato il cielo al Nord, salvo qualche isolato piovasco sulle alpi e qualche velatura sul Piemonte; temperature in aumento, con massime che toccheranno anche i 29 gradi. Al Centro sarà una giornata ampiamente soleggiata, con temperature in aumento e massime comprese fra i 24 e i 28 gradi. Al Sud bel tempo su tutte le regioni, tendenza a qualche velatura in arrivo da ovest, che comunque non dovrebbe dar luogo a piovaschi; temperature stabili, con massime tra i 20 e i 24 gradi.

Le temperature sono però destinate a salire, tanto che si prevedono picchi di 30 gradi nella giornata di mercoledì, in particolare al Centro – Nord.