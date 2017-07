Nel corso del weekend del 15 e 16 luglio, l'Italia è tornata a respirare un po' dopo il periodo di intensa calura che l'ha attanagliata dall'inizio del mese. Questo fine settimana, infatti, è stato caratterizzato da temperature più miti grazie alle correnti fresche provenienti dal Nord Europa e all'interruzione temporanea dell'alta pressione nordafricana di Caronte. Bel tempo su tutta la Penisole, in particolare al Centro-Sud e lungo le regioni adriatiche. Nel corso della giornata di domenica, però, nonostante si preveda cielo sereno in tutta Italia, le temperature potrebbero abbassarsi notevolmente, anche di 10 gradi, proprio a causa delle correnti settentrionali.

A Bari nella giornata di domenica avremo 27-28 gradi di massima, contro i 37 registrati nella giornata di Mercoledì 12 Luglio. Al Nord si tornerà a respirare, grazie alla diminuzione dell'umidità, ma i valori termici tenderanno a calare in misura inferiore rispetto al Sud. Per la giornata di domenica 16 luglio, dunque, è previsto tempo generalmente buono ovunque, ampio soleggiamento; più fresco al Sud, specie tra Puglia e Basilicata. Da lunedì 17, però, dopo un weekend più mite del solite, tornerà Caronte. Le temperature torneranno a salire in tutto il territorio nazionale e per tutte la prossima settimana è previsto bel tempo ovunque.